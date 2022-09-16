Внести зміни до законодавства України щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період запропонував депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Така можливість надаватиметься на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України.

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Які документи для перетину кордону потрібні зараз

Як відомо, для перетину кордону України, громадяни повинні надати низку стандартних документів. В умовах воєнного вони розширені іншими, передбаченими для дозволу військовозобов'язаним чоловікам покидати Україну.

Такі громадяни повинні при перетині кордону додатково надати рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон (у тому числі для перевезення гуманітарних вантажів), або документи, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у закордонному навчальному закладі, або письмове погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак автори законопроєкту підкреслюють, що сьогодні в Україні "зроблено акцент на "совкові" заборони та примус, що є категорично неприйнятним для нашого свободолюбивого народу. І це приносить багато зайвих непотрібних проблем".

Які зміни запропонували внести

В законопроєкті пропонують чоловікам сплачувати кошти на підтримку захисників України. Згідно з задумом, прикордонникам можна буде надавати документи, які будуть підтверджувати:

наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів , кошти з якого чоловік не може використовувати за межами України,

, кошти з якого чоловік не може використовувати за межами України, передачу цьому банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов’язок поповнювати рахунок у цьому банку із гарантійним внеском, який дорівнюватиме мінімум розміру податків з мінімальної зарплати за кожен місяць або частину місяця перебування за кордоном під час дії воєнного стану,

дозвіл відраховувати з цього рахунку мінімальну суму для збору коштів на підтримку ЗСУ після завершення кожного місяця, протягом якого громадянин перебував за межами України під час дії воєнного стану (або якщо громадянин не повідомив банк про повернення в Україну).

Важливо! Згідно з цим законопроєктом, чоловіки, які виїхали з держави під час дії воєнного стану, для повернення в Україну мають додатково надати підтвердження виконання цих умов.

Також у законопроєкті пропонують військовозобов'язаним чоловікам, які виїхали з України та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, для в’їзду в Україну добровільно перерахувати на спеціальний рахунок кошти на підтримку ЗСУ. Сума, згідно з задумом, повинна дорівнювати 10 розмірам прожиткового мінімуму за кожен місяць перебування за межами держави під час дії воєнного стану.

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Градус соціально-економічної напруги в країні зменшиться

Як аргументують автори законопроєкту, сьогодні рівень безробіття в Україні сягає 35%, а отже багато українців не можуть забезпечувати не те що армію, а навіть себе та рідних. При цьому на рівні підзаконних актів встановлено заборону на виїзд більшості чоловіків віком 18–60 років за кордон.

Який сенс цієї заборони? "Щоби було кому воювати"? Так всі воювати не можуть, навіть теоретично. У кожного "свій фронт". А головне – з тих, які не готові, або з різних причин не хочуть воювати, в армії все одно толку не буде, з "таких" там лише суцільні проблеми, і це неодноразово зазначають і наші Захисники з передової,

– йдеться у пояснювальній записці.

Натомість ці громадяни можуть працювати, наповнювати держбюджет та забезпечувати армію, працюючи, зокрема, і за кордоном. Як відомо, понад 10 років в Україні найбільшими інвесторами називають заробітчан, а заборона виїзду значній їх кількості тільки шкодить. Зокрема:

багато хто із заробітчан вже не передають і не привозять в Україну гроші;

збільшується кількість громадян без можливостей заробити на себе і сім’ю, зростають соціально-економічна напруга;

через критичні фінансові проблеми, або неможливість тривалий час бачитись з рідними, які перебувають за кордоном, руйнуються сім’ї;

дуже мало людей реально заробляють стільки, щоби мати можливість підтримувати фінансово армію;

зростає рівень негативних емоцій щодо рідної держави, не кажучи про емоції щодо влади.

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Відтак українці можуть шукати варіанти, як змінити постійне місце проживання, бо не бачать своє і сім’ї майбутнє в рідній країні, що призводить до втрати інвестицій в економіку та людей. Окрім того, немало громадян через такі обмеження, як пояснюють автори законопроєкту, виїхали та виїжджають у західні країни через непідконтрольні території, росію і білорусь.

Нескладно уявити з якими емоціями…

– підкреслив Георгій Мазурашу.

Якщо скасувати заборону виїжджати за кордон, частина безробітних громадян, або тих, які працюють за дуже скромну заробітну плату зможуть працевлаштуватися в інших країнах, забезпечувати свої сім’ї, підтримувати економіку України та ЗСУ. Це призведе до позитивних змін:

наші громадяни знову почуватимуться «вільними громадянами вільної країни», а не тими, до яких ставляться «як до рабів»;

відновляться інвестиції від заробітчан, які не боятимуться приїжджати додому, бо знову не зможуть виїхати;

більшість заробленого, як і до запровадження заборони на виїзд за кордон, вони будуть вкладати в економіку України;

зможуть планувати майбутнє своє і сім’ї у рідній державі;

зменшиться кількість громадян, які не мають засобів для існування і потребують підтримки від держави;

суттєво збільшиться кількість громадян, які зможуть перераховувати кошти на рахунок ЗСУ, підтримувати армію через волонтерство та інші механізми;

з кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 мільйонів гривень щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ (якщо тих, хто виїхав, було б мільйон, це було б вже близько 2,7 мільярда гривень додатково щомісяця на рахунок ЗСУ);

знизиться градус соціально-економічної напруги в країні.

Окрім того, реалізація запропонованого проєкту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Натомість це призведе до суттєвих додаткових надходжень на рахунок ЗСУ, посприяє додатковим внескам в нашу економіку, а отже і надходженню додаткових коштів у бюджети різного рівня, зменшенню кількості людей, які потребують соціальної допомоги, зниженню рівня соціально-економічної напруги.

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