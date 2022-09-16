Внести изменения в законодательство Украины о порядке выезда граждан за границу в особый период предложил депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Такая возможность будет предоставляться на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

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Какие документы для пересечения границы нужны сейчас

Как известно, для пересечения границы Украины граждане должны предоставить ряд стандартных документов. В условиях военного они расширены другими, предусмотренными для разрешения военнообязанным мужчинам покидать Украину.

Такие граждане должны при пересечении границы дополнительно предоставить решение органа государственной власти об официальной командировке за границу (в том числе для перевозки гуманитарных грузов), либо документы, удостоверяющие факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении, либо письменное согласование на выезд за границу от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Однако авторы законопроекта подчеркивают, что сегодня в Украине "сделан акцент на "совковые" запреты и принуждение, что категорически неприемлемо для нашего свободолюбивого народа. И это приносит много лишних ненужных проблем".

Какие изменения предложили внести

В законопроекте предлагают мужчинам платить средства в поддержку защитников Украины. Согласно задумке, пограничникам можно будет предоставлять документы, подтверждающие:

наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее 5 прожиточных минимумов , средства из которого мужчина не может использовать за пределами Украины,

, средства из которого мужчина не может использовать за пределами Украины, передачу этому банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет в этом банке с гарантийным взносом, равным минимуму размера налогов с минимальной зарплаты за каждый месяц или часть месяца пребывания за границей во время действия военного положения,

разрешение отчислять с этого счета минимальную сумму для сбора средств на поддержку ВСУ по истечении каждого месяца, в течение которого гражданин находился за пределами Украины во время действия военного положения (или если гражданин не сообщил банк о возвращении в Украину).

Важно! Согласно этому законопроекту, мужчины, выехавшие из государства во время действия военного положения, для возвращения в Украину должны дополнительно предоставить подтверждение выполнения этих условий.

Также в законопроекте предлагают военнообязанным мужчинам, которые выехали из Украины и не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, для въезда в Украину добровольно перечислить на специальный счет средства в поддержку ВСУ. Сумма, согласно замыслу, должна быть равна 10 размерам прожиточного минимума за каждый месяц пребывания за пределами государства во время действия военного положения.

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Градус социально-экономического напряжения в стране уменьшится

Как аргументируют авторы законопроекта, сегодня уровень безработицы в Украине достигает 35%, а значит, многие украинцы не могут обеспечивать не то что армию, а даже себя и родных. При этом на уровне подзаконных актов установлен запрет на выезд большинства мужчин в возрасте 18–60 лет за границу.

Какой смысл этого запрета? "Чтобы было кому воевать"? Так все воевать не могут, даже теоретически. У каждого "свой фронт". А главное – из тех, которые не готовы, или по разным причинам не хотят воевать, в армии все равно толку не будет, с "такими" там только сплошные проблемы, и это неоднократно отмечают и наши Защитники из передовой,

– говорится в пояснительной записке.

Вместо этого эти граждане могут работать, наполнять госбюджет и обеспечивать армию, работая, в частности, и за рубежом. Как известно, более 10 лет в Украине крупнейшими инвесторами называют гастарбайтеров, а запрет выезда значительному их количеству только вредит. В частности:

многие работники уже не передают и не привозят в Украину деньги;

увеличивается количество граждан без возможностей заработать на себя и семью, возрастают социально-экономические напряжения;

из-за критических финансовых проблем или невозможности длительное время видеться с родными, которые находятся за границей, разрушаются семьи;

очень мало людей реально зарабатывают столько, чтобы иметь возможность поддерживать финансовую армию;

растет уровень негативных эмоций по отношению к родному государству, не говоря об эмоциях по отношению к власти.

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Следовательно, украинцы могут искать варианты, как изменить постоянное место жительства, потому что не видят свое и семьи будущее в родной стране, что приводит к потере инвестиций в экономику и людей. Кроме того, немало граждан из-за таких ограничений, как объясняют авторы законопроекта, уехали и уезжают в западные страны через неподконтрольные территории, россию и беларусь.

Несложно представить с какими эмоциями…

– подчеркнул Георгий Мазурашу.

Если отменить запрет выезжать за границу, часть безработных граждан или работающих за очень скромную заработную плату смогут трудоустроиться в других странах, обеспечивать свои семьи, поддерживать экономику Украины и ВСУ. Это приведет к положительным изменениям:

наши граждане снова будут чувствовать себя "свободными гражданами свободной страны", а не теми, к которым относятся "как к рабам";

возобновятся инвестиции от работников, которые не будут бояться приезжать домой, потому что снова не смогут уехать;

большинство заработанного, как и до введения запрета на выезд за границу, они будут вкладывать в экономику Украины;

смогут планировать будущее и семьи в родном государстве;

уменьшится количество граждан, не имеющих средств к существованию и нуждающихся в поддержке от государства;

существенно увеличится количество граждан, которые могут перечислять средства на счет ВСУ, поддерживать армию через волонтерство и другие механизмы;

из каждых 100 тысяч военнообязанных граждан, которые выедут во время военного положения за границу на предложенных условиях, почти 270 миллионов гривен ежемесячно будет попадать на счет ВСУ (если выехавших было бы миллион, это было бы уже около 2,7 миллиарда гривен дополнительно ежемесячно на счет ВСУ);

снизится градус социально-экономического напряжения в стране.

Кроме того, реализация предложенного проекта Закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Это приведет к существенным дополнительным поступлениям на счет ВСУ, поспособствует дополнительным вкладам в нашу экономику, а следовательно и поступлению дополнительных средств в бюджеты разного уровня, уменьшению количества людей, нуждающихся в социальной помощи, снижению уровня социально-экономического напряжения.

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