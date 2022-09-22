Наразі комплектування Збройних Сил України відбувається за схемою, коли у кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає. Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Скільки триватиме мобілізація в Україні

За словами Горбача, мобілізація триватиме до скасування воєнного стану, а чоловіків продовжуватимуть призивати на службу, відповідно до військових спеціальностей.

Доукомплектування військових частин відбувається за територіальним принципом. Наразі людей в ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків.

До того ж потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів.

На скільки років можуть ув'язнити за спробу уникнути призову

Нагадаємо, що можуть бути наслідки для тих, хто ухиляється від призову. Мовиться про притягнення до відповідальності за статтею 336. Згідно з нею, ухилянта можуть позбавити волі на термін від трьох до п'яти років.

До речі, у більшості випадків ухилянту запропонують укласти угоду з прокурором. У ній особа повинна буде визнати свою вину, пов'язану з бажанням уникнути призову.

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