Оформити відстрочку від мобілізації можуть певні категорії чоловіків. Однак важливо розуміти, що відтермінування від призову не видається один раз і на все життя.

Читайте також Алгоритм дій під час вручення повісток: що і як робити

Які часові обмеження має відстрочення від мобілізації

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", тривалість надання відтермінування залежить від умов, за яких воно видавалось.

Наприклад, якщо у військовозобов'язаного чоловіка дружина є особою з інвалідністю, відстрочення діятиме доти, доки вони перебувають у шлюбі. Або до закінчення визнання її людиною з інвалідністю, якщо група видавалася тимчасово.

Однак навіть у такій ситуації представники територіальних центрів комплектації (колишні військкомати – 24 канал) можуть регулярно викликати військовозобов'язану особу для уточнення інформації.

Відтермінування від служби за станом здоров'я

Якщо відстрочку військовозобов'язаний отримує через проблеми зі здоров'ям, то її потрібно продовжувати кожні 6 місяців. Тобто що 6 місяців потрібно з'являтися у ТЦК та проходити повторну медичну комісію.

Читайте також Що треба мати з собою у військкоматі після отримання повістки

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець пояснив, хто може отримати відстрочення від мобілізації.

Окрім того, юристка Дар'я Тарасенко повідомляла, що повістку можуть отримати усі військовозобов'язані, зокрема навіть ті, які мають відтермінування. Однак це не означає, що їх одразу заберуть в армію.

Варте уваги – український прикордонник приїхав на присягу сина одразу після звільнення з полону: дивіться відео