Хто саме належить до такої категорії громадян розповів адвокат Ростислав Кравець. Це чітко прописано в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До теми Які терміни військової служби в Україні

Хто може отримати відстрочку

Кого можуть призвати на військову службу, а хто може отримати відстрочку каже стаття 23 вище згаданого закону.

Там зазначено, кому може бути дана відстрочка від мобілізації, кого не можуть мобілізувати, а кого можуть – лише за його бажанням. Наприклад, тих, хто нещодавно прийшов із термінової служби або раніше служив в АТО,

– розповів фахівець.

За його словами, є норми, які розглядають всі ці моменти. Перелік досить широкий. Адвокат порадив просто вивчити відповідний закон, зробивши важливі для себе виписки.

Скільки воїнів зараз обороняють Україну

У Міністерстві оборони України називали кількість людей, що зараз мобілізовані. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, взяли на військову службу до мільйона осіб.

Це не лише армійці Збройних Сил України, а службовці інших оборонних відомств. Зокрема, Національна гвардія, Національна поліція, Державна прикордонна служба.

Тим часом у росії мобілізовані напиваються і б'ються: дивіться відео