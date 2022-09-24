Кто именно относится к такой категории граждан, рассказал адвокат Ростислав Кравец. Это четко прописано в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто может получить отсрочку

Кого могут призвать на военную службу, а кто может получить отсрочку, говорит статья 23 вышеупомянутого закона.

Там указано, кому может быть дана отсрочка от мобилизации, кого не могут мобилизовать, а кого могут только по его желанию. Например, тех, кто недавно пришел из срочной службы или раньше служил в АТО,

– рассказал специалист.

По его словам, есть нормы, рассматривающие все эти моменты. Список достаточно широкий. Адвокат посоветовал просто изучить соответствующий закон, сделав важные для себя выписки.

Сколько воинов сейчас обороняют Украину

В Министерстве обороны Украины называли количество людей, которые сейчас мобилизованы. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, взяли на военную службу до миллиона человек.

Это не только армейцы Вооруженных Сил Украины, но и служащие других оборонных ведомств. В частности, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба.

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