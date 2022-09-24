Поскольку в Украине минимум до 21 ноября – актуальная дата завершения военного положения – продолжается всеобщая мобилизация, то стоит знать о ней больше. Ознакомьтесь вместе с нами со сроками военной службы, если вас призовут в армию.
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Какие сроки военной службы
Заметим, что мобилизация может быть как общей, так и частичной. Последнее происходит сейчас в россии. Кроме того, ее могут проводить как открыто, так и скрыто. До 21 сентября, когда путин издал соответствующий указ, в стране-агрессоре была именно скрытая мобилизация. А теперь коротко о сроках.
Общие сроки срочной службы
- Для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины, а также других военных формированиях – до 18 месяцев;
- Для тех, кто во время призыва на срочную службу уже получил степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.
Если вас призвали на военную службу, то сроки следующие:
- офицерский состав, который служит по призыву – до 18 месяцев;
- военнослужащие, которые служат по призыву во время мобилизации, на особый период – до завершения особого периода или объявления решения о демобилизации;
- военнослужащие-резервисты, которые служат в особый период – сроки, которые определит Верховный главнокомандующий ВСУ.
Сроки службы по контракту
- Лица рядового состава служат три года;
- Лица сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;
- Курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений военных вузов – время обучения в соответствующем учебном заведении.
Для офицерского состава:
- Военнослужащие, окончившие военные вузы на должностях офицерского состава и получившие определенные специальности: летный состав авиации – 10 лет, другие – 5 лет;
- Граждане, получившие первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или после аттестования до присвоения званий офицерского запаса – от двух до пяти лет;
- Остальные граждане – от одного до пяти лет.
Следует понимать, что новый контракт может предусматривать продление службы. В этом случае термины таковы:
- военнослужащие, которые проходят службу в должностях рядового состава – 3 года;
- военнослужащие, которые служат в должностях сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;
- офицерский состав – от 5 до 10 лет.
Напомним, что контракт продлевается исключительно по желанию военнослужащего. Без его согласия никто ничего делать не имеет права.
Напоследок добавим комментарий военного эксперта Петра Черника о выезде мужчин за границу. По его мнению, особенно с учетом частичной мобилизации в россии, думать об этом рано. Полностью откроют границы для военнообязанных мужчин только после завершения действия военного положения.
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