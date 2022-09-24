Оскільки в Україні щонайменше до 21 листопада – актуальна дата завершення воєнного стану – триває загальна мобілізація, то варто знати про неї більше. Ознайомтеся разом із нами з термінами військової служби, якщо вас призвуть до війська.

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Якими є строки військової служби

Зауважимо, що мобілізація може бути як загальною, так і частковою. Останнє відбувається зараз у росії. Крім того, її можуть проводити як відкрито, так і приховано. До 21 вересня, коли путін видав відповідний указ, у країні-агресорці була саме прихована мобілізація. А тепер коротко про строки.

Загальні терміни строкової служби

Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, котрі проходять строкову військову службу у лавах Збройних Сил України, а також інших військових формуваннях – до 18 місяців;

Для тих, хто під час призову на строкову службу вже здобув ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Якщо вас призвали на військову службу, то строки такі:

офіцерський склад, який служить за призовом – до 18 місяців;

військовослужбовці, котрі служать за призовом під час мобілізації, на особливий період – до завершення особливого періоду або ж оголошення рішення про демобілізацію;

військовослужбовці-резервісти, які служать в особливий період – на строки, які визначить Верховний головнокомандувач ЗСУ.

Строки служби за контрактом

Особи рядового складу служать три роки;

Особи сержантського та старшинського складу – від трьох до п'яти років;

Курсанти вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів військових вишів – час навчання у відповідному навчальному закладі.

Для офіцерського складу:

Військовослужбовці, котрі закінчили військові виші на посадах офіцерського складу та здобули певні спеціальності: льотний склад авіації – 10 років, інші – 5 років;

Громадяни, котрі отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу або ж після атестування до присвоєння звань офіцерського запасу – від двох до п'яти років;

Інші громадяни – від одного до п'яти років.

Слід розуміти, що новий контракт може передбачати продовження служби. У цьому випадку терміни такі:

військовослужбовці, які проходять службу на посадах рядового складу – 3 роки;

військовослужбовці, які служать на посадах сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років;

офіцерський склад – від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що контракт продовжується винятково за бажанням військовослужбовця. Без його згоди ніхто нічого робити не має права.

Наостанок додамо коментар військового експерта Петра Черника щодо виїзду чоловіків за кордон. На його думку, особливо з урахуванням часткової мобілізації у росії, думати про це зарано. Повністю відкриють кордони для військовозобов'язаних чоловіків лише після завершення дії воєнного стану.

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