В одному зі своїх інтерв'ю заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила кількість мобілізованих українських громадян.

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Скільки українців зараз мобілізовано

За словами Маляр, взято на військову службу до мільйона осіб. Однак варто розуміти, що це не лише армійці Збройних Сил України, а службовці інших оборонних відомств.

Я можу сказати, що публічно озвучувалось. До мільйона осіб налічують сили безпеки й оборони. Це не тільки ЗСУ, а й Національна гвардія, Національна поліція, Державна прикордонна служба. Це величезна кількість людей,

– заявила Ганна Маляр.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони нещодавно пояснювала, чому бувають затримки у виплатах "бойових" військовим. Вона повідомила, що Міноборони вчасно перераховує кошти, однак все одно через певні причини трапляються затримки.

Взяття жінок на військовий облік: останні новини

Скоро в українському законодавстві можуть змінитися окремі положення щодо військової служби громадянок нашої держави. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №6482 про добровільний військовий облік жінок.

У цьому законопроєкті йдеться про те, що з 1 жовтня жінки певних професій за власним бажанням можуть стати на військовий облік. Варто зазначити, що обмежень щодо виїзду за кордон для жінок-захисниць не передбачено.

Ганна Маляр зазначала, що в держави поки немає гострої потреби збільшувати кількість жінок у лавах Збройних Сил України. Однак залишається потреба у медиках, фахівцях з радіотехніки та кухарях. Важливо, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за згодою.

Часткова мобілізація в росії

Якщо українські резервісти охоче йдуть на службу захищати нашу державу, в росії усе навпаки. План путіна відправити в Україну 300 тисяч військових викликав обурення в жителів держави-агресорки.

В Інституті з вивчення війни розповіли про "народний гнів" та паніку, що почалась на теренах росії через оголошення часткової мобілізації. У Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті та Забайкальському краї невідомі навіть підпалили кілька військових пунктів і будівель місцевих адміністрацій.

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