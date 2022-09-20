Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Посадовиця відзначила, що Міноборони виділяє усі кошти вчасно.

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У чому причина затримок виплат

Ганна Маляр пояснила, що "бойовими" називають виплати у розмірі від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців в умовах воєнного стану. Сума виплати залежить від того, де перебуває захисник чи захисниця.

Також Маляр пояснила, як відбувається виплата цих коштів: Міноборони перераховує гроші у війська, а вже вони перераховують їх безпосередньо військовим. Саме на цьому етапі іноді трапляються затримки.

Заступниця глави Міноборони пояснила: це пов'язано з тим, що щомісяця командири повинні подавати документи, які підтверджують місце та терміни перебування військового у тих чи інших точках. Саме на підставі цих документів і відбуваються виплати.

Маляр підкреслила, що випадки із затримками виплат є поодинокими, а не системними. Міноборони намагається розібратися із такими ситуаціями, коли надходять відповідні повідомлення.

Яким є розмір виплат військовослужбовцям

Середній розмір виплат військовослужбовцям в Україні коливається у межах 13 000 – 25 000 гривень. Військовослужбовцям в тилу в умовах воєнного стану виплачують 30 000 гривень, а тим, хто в зоні бойових дій – 100 000 гривень.

Якщо військовий потрапив у полон або немає жодних даних про його перебування, то його сім'я отримує гроші до моменту, поки не буде інформації, що людина загинула. Тобто 100 000 гривень – якщо військовий був у зоні бойових дій, 30 000 гривень – якщо в тилу.

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