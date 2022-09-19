Основні задачі ЗСУ: оборона та стабілізаційні заходи

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Вона наголосила, що протяжність фронту велика і це потрібно враховувати.

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Так, за її словами, наразі є кілька пріоритетних задач перед Міноборони та ЗСУ. Так, на уже звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи та оборона територій.

Відбуваються стабілізаційні заходи. У нас задача – здійснити певні заходи безпеки, які необхідні, враховуючи, що ці території були під окупацією. Наступна задача – втримати ці території,

– зазначила Ганна Маляр.

Протяжність фронту велика

А ось, якщо говорити загалом про фронт, то заступниця наголосила, що не треба забувати, що протяжність фронту велика – мова про 1300 кілометрів активних дій.

За словами Маляр, наразі тривають героїчні бої, де сконцентровані сили ворога, як мінімум на двох напрямках.

Воїни мужньо чинять опір на Донеччині, тому що там сьогодні епіцентр застосування військових сил нашого ворога. Також наші захисники протистоять ворогу ще в одному епіцентрі на Півдні,

– повідомила Маляр.

Та наголосила, що основні зусилля наших воїнів на цих напрямках сконцентровані на тому, щоб не дати ворогу просуватися.

Ворог намагається окупувати Донеччину

У Генштабі теж звітували, що російські війська все ще не полишають спроб захопити повністю Донецьку область. Зокрема, окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповують свої підрозділи та вводять резерви.

Ворог хоче окупувати всю Донецьку область: карта

Тим часом в американському Інституті вивчення війни показали карту успіхів ЗСУ за 200 днів повномасштабної війни. Там видно, як з квітня наші військові звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території України.

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