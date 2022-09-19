Основные задачи ВСУ: оборона и стабилизационные мероприятия

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 канал. Она подчеркнула, что протяженность фронта велика, и это нужно учитывать.

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Так, по ее словам, есть несколько приоритетных задач перед Минобороны и ВСУ. На уже освобожденных территориях продолжаются стабилизационные меры и оборона территорий.

Проходят стабилизационные мероприятия. У нас задача – осуществить определенные меры безопасности, которые необходимы, учитывая, что эти территории были под оккупацией. Следующая задача – удержать эти территории,

– отметила Анна Маляр.

Протяженность фронта велика

А вот, если говорить в целом о фронте, то заместительница подчеркнула, что не нужно забывать, что протяженность фронта велика – речь идет о 1 300 километрах активных действий.

По словам Маляр, продолжаются героические бои, где сконцентрированы силы врага, как минимум на двух направлениях.

Воины мужественно сопротивляются в Донецкой области, потому что там сегодня эпицентр применения военных сил нашего врага. Также наши защитники противостоят врагу еще в одном эпицентре на Юге,

– сообщила Маляр.

Но отметила, что основные усилия наших воинов на этих направлениях сконцентрированы на том, чтобы не дать врагу продвигаться.

Враг пытается оккупировать Донетчину

В Генштабе также отчитывались, что российские войска все еще не оставляют попыток захватить полностью Донецкую область. В частности, оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппируют свои подразделения и вводят резервы.

Враг хочет оккупировать всю Донецкую область: карта

Тем временем в американском Институте изучения войны показали карту успехов ВСУ за 200 дней полномасштабной войны. Там видно, как с апреля наши военные освободили более 60 тысяч квадратных километров территории Украины.

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