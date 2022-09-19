Россияне сосредотачивают силы на попытках полной оккупации Донецкой области. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 19 сентября доложили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты хотят сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Поэтому они обстреливают позиции наших войск по линии столкновения, перегруппируют свои подразделения и вводят резервы. Также враг осуществляет воздушную разведку.

Враг хочет оккупировать всю Донецкую область: карта

Обстрелы гражданской инфраструктуры

Россияне продолжают обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. За сутки противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Речь идет о Николаеве, Запорожье, Соледаре, Белогорье, Новополье, Первомайском, Темировке, Сухом Пруде, Миролюбовке, Петровке, Березнеговатом, Белогоровке, Спорном, Красногоровке, Степном и Ольговском.

В Генштабе предупредили об угрозе авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на фронте: карта

По всей линии фронта – тоже обстрелы

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. В других направлениях россияне совершают обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – оккупанты били в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка.

На Южнобужском направлении россияне тоже обстреливали всю линию столкновения. Огневое влияние испытали более 18 населенных пунктов. Например, Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

На Юге – обстрелы по всей линии столкновения: карта

ВСУ отбивают атаки захватчиков

За сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах Николаевки Второй, Веселой Долины и Бахмута.

Наша авиация нанесла 21 удар. Поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия покрыли огнем 14 вражеских объектов. К примеру, 6 пунктов управления, 3 опорных пункта и район сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

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