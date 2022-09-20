Российские военные обстреливают позиции наших защитников вдоль линии соприкосновения. Также противник перегруппировывает свои войска и постоянно ведет воздушную разведку.

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Враг обстрелял Запорожье, Николаев и Краматорск

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов.

В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снигиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

Карта боевых действий в Украине

Какова ситуация на направлениях

Практически на всех направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная;

на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

Карта боевых действий на Донбассе

на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов на этих направлениях пострадали населенные пункты Угледар, Великая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Васильевка, Новополь и Времевка;

на Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безыменное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

ВСУ наносят потери врагу

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 сентября в районе Новоайдара, что в Луганской области, подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

ВСУ ударили по оккупантам в Новоайдаре

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% личного состава погибло.

Силы обороны отразили атаки врага

Сообщается, что за сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

ВСУ отбили атаку врага возле Майорска

Также отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

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