Російські військові обстрілюють позиції наших захисників вздовж лінії зіткнення. Також противник перегруповує свої війська та постійно веде повітряну розвідку.

До речі Тисячі загиблих: жителі окупованого Донбасу бунтують через тотальну мобілізацію

Ворог обстріляв Запоріжжя, Миколаїв і Краматорськ

За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України.

Внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів.

Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

Карта бойових дій в Україні

Яка ситуація на напрямках

Практично на всіх напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам'янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна;

на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ;

Карта бойових дій на Донбасі

на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр'ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка;

на Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

ЗСУ завдають втрат ворогу

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 18 вересня в районі Новоайдара, що в Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси.

ЗСУ вдарили по окупантах в Новоайдарі

Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу загинуло.

Сили оборони відбили атаки ворога

Повідомляється, що за добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.

ЗСУ відбили атаку ворона біля Майорська

Також зазначається, що протягом минулої доби авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три безпілотники противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об'єктах противника. Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

До речі – окупанти затиснуті між ЗСУ та правим берегом Дніпра: дивіться відео