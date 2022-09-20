Ворог перегруповує свої війська та веде повітряну розвідку. Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 20 вересня.

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Упродовж доби російські солдати завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ.

На Сіверському напрямку під вогонь потрапила Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області;

під вогонь потрапила Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області; на Слобожанському напрямку – Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам'янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна;

– Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам'янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна; на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ;

– Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр'ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка;

– Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр'ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське;

– Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка;

– Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка; на Південнобузькому напрямку – понад 28 населених пунктів.

Успіхи ЗСУ на фронті

Наші військові відбили атаки ворога біля Майорська, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки. Українська авіація уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції ЗРК та один склад боєприпасів.

Підрозділи ППО знищили російський літак Су-25, керовану авіаційну ракету та 3 БпЛА. Водночас внаслідок вдалої роботи ракетних військ та артилерії ворог зазнав ураження у 6 районах зосередження особового складу, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

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Росіяни продовжують "мобілізацію" на Донбасі, щоб відновити втрати

Ворожі війська і далі примусово заганяють мешканців окупованих територій України у свою армію. Вони навіть скасували раніше видані документи про відстрочку для 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Водночас мешканцям Криму заборонили виїжджати без дозволу "військкомату".

Генштаб підтвердив, що біля Новоайдару на Луганщині ЗСУ ліквідували близько 50 одиниць російської техніки та знищили боєприпаси. Крім того, внаслідок удару по об'єкту окупантів у Сватовому загинуло 70% особового складу, який був на місці події.

Щоб поповнити усі ці втрати, росіяни почали формувати 4 стрілецькі батальйони у Забайкальському краї.

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