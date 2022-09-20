Відповідний скриншот повідомлення з'явився у розпорядженні видання. Такий заклик до працівників опублікували в чаті у вацапі співробітників Ленського відділу охорони "Газпрому" в республіці саха, що в якутії.

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Газпромівців просять здати ліки пораненим загарбникам

"Шановні колеги, за час проведення "спецоперації" з'явилося дуже багато військовослужбовців Далекосхідного військового округу, які зазнали різного роду поранень і травм. Філія ПАТ "Газпром", Далекосхідне міжрегіональне управління ПАТ Газпром у місті Хабаровську, зголосилася надати матеріальну допомогу для закупівлі медикаментів, яких катастрофічно не вистачає в лікарнях і військових шпиталях", – мовиться в повідомленні.

Далі співробітникам кажуть, що їм треба:

на цей номер телефону здійснити переказ на суму не менше 1000 рублів;

після переказу коштів на той же номер вацапом необхідно відправити останні 4 цифри і своє прізвище;

це необхідно зробити, оскільки надалі буде робитимуть звіт для керівництва загону про те, скільки людей "взяли активну участь в наданні матеріальної допомоги та кількість тих, хто проігнорував це прохання".



Скриншот повідомлення з чату газпромівців

Джерело видання пояснило, що у чаті перебуває орієнтовно 100 співробітників загону охорони, а такі чати мають й інші загони.

Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим,

– пояснив чоловік, який не називав імені з міркувань безпеки.

На дзвінки видання у профспілці та в Далекосхідному міжрегіональному управлінні охорони "Газпрому" не відповіли.

Видання додало, що, за даними з телеграму профспілки, його члени вже збирали гроші російським військовим, пораненим в Україні на лікування в російських госпіталях. Зокрема, в березні, травні та червні зібрали понад пів мільйона рублів.

Варто пригадати, що втрати росіян на війні вже сягають вже 54 650 загарбників. Наприкінці серпня на окупованому Запоріжжі морги майже припинили приймати тіла цивільних, бо повністю забиті мертвими окупантами.

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