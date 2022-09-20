Соответствующий скриншот сообщения появился в распоряжении издания. Такой призыв к работникам опубликовали в чате в шайке сотрудников Ленского отдела охраны "Газпрома" в республике саха в якутии.

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Газпромовцев просят сдать лекарства раненым захватчикам

"Уважаемые коллеги, за время проведения "спецоперации" появилось очень много военнослужащих Дальневосточного военного округа, которые получили разного рода ранения и травмы. Филиал ПАО "Газпром", Дальневосточное межрегиональное управление ПАО Газпром в городе Хабаровске, вызвался оказать материальную помощь для закупки медикаментов", которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях", – говорится в сообщении.

Далее сотрудникам говорят, что им нужно:

на этот номер телефона совершить перевод на сумму не менее 1000 рублей;

после перевода средств на тот же номер вацапом необходимо отправить последние 4 цифры и свою фамилию;

это необходимо сделать, поскольку в дальнейшем будут делать отчет для руководства отряда о том, сколько людей "приняли активное участие в предоставлении материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал эту просьбу".



Скриншот сообщения из чата газпромовцев

Источник издания объяснил, что в чате находится ориентировочно 100 сотрудников отряда охраны, а у таких чатов есть и другие отряды.

Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным,

– объяснил мужчина, который не называл имени из соображений безопасности.

На звонки в профсоюзе и в Дальневосточном межрегиональном управлении охраны "Газпрома" не ответили.

Издание добавило, что, по данным телеграма профсоюза, его члены уже собирали деньги российским военным, раненым в Украине на лечение в российских госпиталях. В частности, в марте, мае и июне собрали более полумиллиона рублей.

Следует вспомнить, что потери россиян на войне уже достигают 54 650 захватчиков. В конце августа на оккупированном Запорожье морги почти прекратили принимать тела гражданских людей, потому что полностью забиты мертвыми оккупантами.

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