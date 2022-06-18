Россия ежедневно теряет свое "пушечное мясо". В частности, на Юге. Трупов так много, что их в изуродованном состоянии свозят в Херсон. Об этом сообщают источники 24 канала в спецслужбах.

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Труппы ликвидированных российских военных просто сбрасывают друг на друга.

Средняя температура воздуха в Херсоне на этой неделе составляет +25...+27 градусов. Тем временем отправлять убитых оккупантов домой для захоронений не спешат. Поэтому уничтоженные захватчики гниют в Херсоне. Многих из них уже невозможно узнать. В городе – много мух и трупных запахов.

Кроме того, в Херсон тягач привез сбитый вражеский самолет. По данным спецслужб, вражеская "птичка" была в настолько плохом состоянии, что крылья пришлось тянуть отдельно.

Примите во внимание! Тем временем еще живым российским кафиры в Херсоне рассказали, что их ждет дальше. В городе появились открытки с посланиями: "русский, мы тебя превратим в фарш" , "готовься умереть, Херсон – это Украина".

Больница в Новой Каховке – забита оккупантами

В Новой Каховке больница – забита ранеными оккупантами. России безразлично на своих военных. У многих из них – ранения, которые уже не совместимы с жизнью. Кафиры стекают кровью и умирают в муках. Местная жара – только придает врагам страдания. Вместо триумфа, на который рассчитывали кафиры, их ждут черные пакеты и места во все тех же камазах.

Тем временем Россия продолжает бросать свое "пушечное мясо" в бой. Ежедневно Генштаб ВСУ сообщает о потерях российских захватчиков. По состоянию на 18 июня количество убитых кафиров составляет 33 350.

В Мелитополе ищут холодильники

Российские кафиры в Мелитополе уже не знают, что делать с трупами. Хотя захватчики как настоящие варвары переоборудовали в морг местный мясокомбинат, места для новых "двухсотых" не хватает. Поэтому теперь россияне ищут дополнительные холодильники .

Мешки с остатками кафиров – в рефрижераторах УЗ

Сергей Лещенко – член наблюдательного совета УЗ – рассказал, что в рефрижераторах Укрзализныци по состоянию на середину июня находится 107 мешков с остатками российских оккупантов .

Однако это уже прогресс. Еще недавно таких мешков было около 300. России не нужны свои убитые и полуразложенные военные.

Кроме того, страна-оккупантка пытается скрыть реальные потери. Убитых в Россию отправляют "дозировано". Очень часто родственники кафиров получают уже разложенные останки ликвидированных.

Заметьте новые потери врага по состоянию на 18 июня: смотрите видео