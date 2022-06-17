Соответствующую информацию уведомили Вооруженные Силы Украины. Об этом написали вечером 16 июня – на 113-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Херсоне врагам напоминают об их судьбе

В Херсоне неизвестные расклеили листовки, предупреждающие кафиров о том, что они могут погибнуть.

Поэтому им напоминают, что их шанс остаться в живых – это показаться.

Все указывает на то, что город в ближайшее время будет уволен,

– предупредили врага ВСУ.

Также на листовках написано напоминание врагу:

"русский, мы тебя превратим в фарш";

"оккупант, ниже (в черном пакете – 24 канал) твои друзья. Ты следующий";

"русский солдат, твои братики уже заждались тебя (на фото – тела русских солдат – 24 канал). Готовься умереть. Херсон – это Украина";

"русский оккупант, казайся или умрешь болезненной смертью. Народное сопротивление Украины уже следит за тобой. Оглядывайся".

Оккупанты предупредили врагов, что они могут стать "фаршем" и поехать домой в черных пакетах / Фото ВСУ

Кратко о последних новостях по поводу кафиров

16 июня Служба безопасности Украины опубликовала информацию, где рассказывала о ситуации с российскими оккупантами в Херсонской области. В частности, СБУ перехватила очередной разговор российского врага. Он жаловался, что россияне в регионе сходят с ума от испуга .

В частности, оккупант рассказал, что Вооруженные Силы Украины на передовой каждый день бомбят их. Объяснил также, что люди сидят как зайцы по норам – как только что-то засвистело.

Главное управление разведки Украины сообщило, что российские кафиры не только не считаются с потерями собственной армии, а готовы самостоятельно убивать тех , кто не хочет выполнять их преступные приказы. Об этом стало известно из разговора "начальника" со своей супругой. Русский рассказывал ей, что его подчиненные выносят ему мозг и хотя раньше он их жалел, но в дальнейшем будет сажать.

Оккупант, отвечая на вопрос жены, критическая ли ситуация, сказал, что такой она была месяц назад. Сейчас ситуация еще ухудшилась. На что жена посоветовала ему "действенный метод" – застрелить одного из своих.

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