Відповідну інформацію повідомили Збройні Сили України. Про це написали ввечері 16 червня – на 113 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Херсоні ворогам нагадують про їхню долю
У Херсоні невідомі розклеїли листівки, які попереджають окупантів про те, що вони можуть загинути.
Тому їм нагадують, що їхній шанс лишитись живим – це здатись.
Все вказує на те, що місто найближчим часом буде звільнено,
– попередили ворога ЗСУ.
Також на пакетах написано нагадування ворогу:
- "руський, ми тебе перетворимо в фарш";
- "окупант, нижче (в чорному пакеті – 24 канал) твої друзі. Ти наступний";
- "російський солдат, твої братики вже зачекались тебе (на фото – тіла російських солдат – 24 канал). Готуйся померти. Херсон – це Україна";
- "російський окупант, здавайся чи помреш болісною смертю. Народний спротив України вже стежить за тобою. Озирайся".
Окупанти попередили ворогів, що вони можуть стати "фаршем" та поїхати додому в чорних пакетах / Фото ЗСУ
Коротко про останні новини щодо окупантів
- 16 червня Служба безпеки України опублікувала інформацію, де розповідала про ситуацію з російськими окупантами на Херсонщині. Зокрема СБУ перехопила чергову розмову російського ворога. Він жалівся, що росіяни в регіоні сходять з розуму від переляку.
- Зокрема окупант розповів, що Збройні Сили України на передовій кожен день бомблять їх. Пояснив також, що люди сидять як зайці по норах – як тільки щось засвистіло.
- Головне управління розвідки України повідомило, що російські окупанти не лише не рахуються з втратами власної армії, а готові самостійно вбивати тих, хто не хоче виконувати їхні злочинні накази. Про це стало відомо з розмови "начальника" зі своєю дружиною. Росіянин розповідав їй, що росіяни виносять йому мозок й хоч раніше він їх жалів, та надалі буде саджати.
- Окупант, відповідаючи на питання дружини, чи критично сказав, що такою ситуація була місяць тому. Натомість зараз ситуація погіршилася. На що дружина порадила йому "дієвий метод" – застрелити одного зі своїх.
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