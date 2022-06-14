Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву. За його словами, окупанти зараз дуже налякані.

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Він пояснив, що коли ворог перебуває три місяці не на своїй землі, він постійно наляканий, обертається, бо тут його хочуть вбити.

"Морально-психологічний стан такого війська дуже низький. І в потрібний момент вони просто складуть зброю і не будуть чинити спротиву нашому контрнаступу", – вважає експерт.

Речник Центру національного спротиву розповів яскравий приклад роботи українців у північних регіонах нашої країни. За його словами, коли велика техніка колонами заходила до міст, місцеві мешканці робили цікаві "методи впливу" на загарбників.

Були випадки, коли чоловіки брали чарки, горілку і йшли до російських військових. Казали, що "ви нас "звільняєте", і говорили окупантам, що поруч стоять кілька бригад ЗСУ. Кілька таких історій, і окупанти самі позливали паливо та віддали місцевим, щоб просто не просуватися далі. Вони боялися йти в наступ,

– каже він.

Такими залякуваннями наші звичайні громадяни зупиняли ворогів. І досі роблять це успішно.

Втрати та низький дух окупантів

Російські військові зазнають колосальних втрат на війні проти України. Через це вони масово відмовляються вступати в бій з відважними українськими оборонцями.

Так, СБУ перехопила нову розмову російського окупанта з дружиною. У ній боєць бідкався, що його товариші по службі відмовилися воювати. Каже, що лише 1 з 10 окупантів готовий вступати у бій зі ЗСУ.

Лише за минулу добу, 13 червня, українські оборонці ліквідували 200 ворожих бійців. Загальні втрати ворога за понад 3 місяці війни становлять:

особового складу – 32 500 бійців;

танків – 1 434;

бойових броньованих машин – 3 503;

артилерійських систем – 721;

РСЗВ – 229;

засоби ППО – 97;

літаків – 213;

гелікоптерів – 179;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588;

крилаті ракети – 125;

кораблі /катери – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 473;

спеціальна техніка – 54.

Інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео