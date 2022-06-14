Фахівці Служби безпеки України перехопили нову розмову російського окупанта з дружиною. У ній боєць бідкався, що його товариші по службі відмовилися воювати.
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1 з 10 окупантів готовий вступати у бій зі ЗСУ
У нас, бл*ть, дох*я хто відмовився. У бій зі всього батальйоні пішли 30 людей. Когось ранили, хтось двохсотий, хтось трьохсотий. Усього 30 людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?
– казав окупант.
У СБУ зазначили, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Тобто це означає, що лише 1 з 10 російських окупантів готовий вступати у бій зі Збройними Силами України. У спецслужбі наголосили, що така тенденція не може не тішити.
Крім того, розмова путінського солдата пояснює, чому ворожі війська все менше йдуть в пряму атаку. Переважно окупанти просто здалеку гатять артилерією по українських населених пунктах та вбивають цивільних.
СБУ закликала окупантів телефонувати на гарячу лінію 2402 та здаватися у полон. Адже лише так вони можуть зберегти своє життя. Вона працює цілодобово для українських і російських номерів.
СБУ перехопила нову телефонну розмову окупантів: відео
Втрати росіян на війні проти України
Лише за минулу добу, 13 червня, українські оборонці ліквідували 200 ворожих бійців. Крім того, вони знищили 3 російські дрони, гелікоптер, 3 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами. Найбільше техніки та особового складу росіяни позбулися на Бахмутському напрямку.
Загальні втрати ворога за понад 3 місяці війни становлять:
- особового складу – 32 500 бійців;
- танків – 1 434;
- бойових броньованих машин – 3 503;
- артилерійських систем – 721;
- РСЗВ – 229;
- засоби ППО – 97;
- літаків – 213;,
- гелікоптерів – 179;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588;
- крилаті ракети – 125;
- кораблі /катери – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 473;
- спеціальна техніка – 54.
До теми дивіться відео з оперативною інформацією від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті: