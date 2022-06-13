Львівські десантники знищили ворожу техніку на Східному операційному напрямку. Про це стало відомо 13 червня.

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ЗСУ зірвали наступ російським окупантам

Артилерійські підрозділи 80 бригади, працюючи у чіткій взаємодії з розвідкою, влучними, прицільним пострілами, знищили 2 БМП ворога та сховище боєприпасів, що розташовувалося біля бронемашин,

– мовиться в повідомленні.

Коли підбиті БМП російських загарбників запалали, то атака противника зупинилася. Чергова спроба ворога розвинути наступ на позиції ЗСУ була зірвана львівськими десантниками.

Як львівські десантники знищили ворожі БМП та склад з боєприпасами: відео

Знищені "Гради", які обстрілювали Сєвєродонецьк

Воїни ООС допомогли знищити 3 російські "Гради". Окрім того, українські військові пошкодили ще один. Подія сталася на Луганщині. Відомо, що ними росіяни обстрілювали багато населених пунктів, серед яких найперше Сєвєродонецьк.

Реактивні системи залпового вогню окупантів вдалося виявити під час повітряної розвідки за допомогою БпЛА. Військові ООС одразу передали сигнал нацгвардійцям. Їм вдалося знищити майже всі виявлені "Гради".

Загальні втрати ворога

З 24 лютого по 13 червня ЗСУ вдалося ліквідувати понад 31 тисячі російських окупантів. Українські військові надалі продовжують захищати свою країну від російського агресора. Станом на ранок цієї доби ЗСУ знищили:

особового складу – близько 32 300 осіб,

танків – 1 432 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,

артилерійських систем – 718 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня: відео