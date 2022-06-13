Львовские десантники уничтожили вражескую технику на Восточном операционном направлении. Об этом стало известно 13 июня.
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ВСУ сорвали наступление российским оккупантам
Артиллерийские подразделения 80 бригады, работая в четком взаимодействии с разведкой, точными, прицельными выстрелами, уничтожили 2 БМП врага и хранилище боеприпасов, располагавшееся возле бронемашин,
– говорится в сообщении.
Когда подбитые БМП русских захватчиков воспламенились, то атака противника остановилась. Очередная попытка врага развить наступление на позиции ВСУ была сорвана львовскими десантниками.
Как львовские десантники уничтожили вражеские БМП и склад с боеприпасами: видео
Уничтожены "Грады", которые обстреливали Северодонецк
Воины ООС помогли уничтожить 3 российских "Града". Кроме того, украинские военные повредили еще один. Событие произошло в Луганской области. Известно, что ими россияне обстреливали многие населенные пункты, среди которых в первую очередь Северодонецк.
Реактивные системы залпового огня кафиров удалось обнаружить во время воздушной разведки с помощью БПЛА. Военные ООС сразу передали сигнал нацгвардейцам. Им удалось уничтожить почти все обнаруженные "Грады".
Общие потери врага
С 24 февраля по 13 июня ВСУ удалось ликвидировать более 31 тысяч российских оккупантов. Украинские военные продолжают защищать свою страну от российского агрессора. По состоянию на утро этих суток ВСУ уничтожили :
- личного состава – около 32 300 человек,
- танков – 1 432 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 492 единиц,
- артиллерийских систем – 718 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 213 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,
- крылатых ракет – 125,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.