Львовские десантники уничтожили вражескую технику на Восточном операционном направлении. Об этом стало известно 13 июня.

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ВСУ сорвали наступление российским оккупантам

Артиллерийские подразделения 80 бригады, работая в четком взаимодействии с разведкой, точными, прицельными выстрелами, уничтожили 2 БМП врага и хранилище боеприпасов, располагавшееся возле бронемашин,

– говорится в сообщении.

Когда подбитые БМП русских захватчиков воспламенились, то атака противника остановилась. Очередная попытка врага развить наступление на позиции ВСУ была сорвана львовскими десантниками.

Как львовские десантники уничтожили вражеские БМП и склад с боеприпасами: видео

Уничтожены "Грады", которые обстреливали Северодонецк

Воины ООС помогли уничтожить 3 российских "Града". Кроме того, украинские военные повредили еще один. Событие произошло в Луганской области. Известно, что ими россияне обстреливали многие населенные пункты, среди которых в первую очередь Северодонецк.

Реактивные системы залпового огня кафиров удалось обнаружить во время воздушной разведки с помощью БПЛА. Военные ООС сразу передали сигнал нацгвардейцам. Им удалось уничтожить почти все обнаруженные "Грады".

Общие потери врага

С 24 февраля по 13 июня ВСУ удалось ликвидировать более 31 тысяч российских оккупантов. Украинские военные продолжают защищать свою страну от российского агрессора. По состоянию на утро этих суток ВСУ уничтожили :

личного состава – около 32 300 человек,

танков – 1 432 единицы,

боевых бронированных машин – 3 492 единиц,

артиллерийских систем – 718 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 июня: видео