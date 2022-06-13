Росіяни запустили свій безпілотник, щоб розвідати ситуацію в регіоні. Однак їхній план не вдався.

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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував уламки збитого російського дрона.

Збитий над Миколаєвом розвідувальний безпілотник,

– написав Кім.



ЗСУ збили російський дрон над Миколаєвом / Фото Віталія Кіма

Згодом в ефірі національного телемарафону голова ОВА розповів деталі про російський безпілотник. За словами Кіма, збили його близько 09:45. Сам БПЛА досить новий. Раніше 2 дрони такого типу збивали в Сирії та Туреччині. Тоді росіяни від них відхрещувалися. Зараз українські військові детальніше розбираються з безпілотником.

До речі, ППО спрацювала також у Баштанці. Що саме там збили – наразі невідомо.

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Втрати росіян на війні проти України

Лише за минулу добу, 12 червня, українські військові ліквідували щонайменше 150 російських окупантів, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 1 літак, 3 дрони та 5 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами. Найбільше техніки та особового складу вороже військо позбулося на Бахмутському напрямку. Загальні втрати росіян на війні проти України становлять:

особового складу – близько 32 300 осіб,

танків – 1 432 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 492 одиниць,

артилерійських систем – 718 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 213 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 одиниць,

крилатих ракет – 125,

кораблів та катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 460 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

До речі, через велику кількість поранених росіянам доводиться відкривати новий польовий шпиталь. Його облаштують на території Бєлгородської області.

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