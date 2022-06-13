Россияне запустили свой беспилотник, чтобы разведать ситуацию в регионе. Однако их план не удался.
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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал обломки сбитого российского дрона.
Сбитый над Николаевом разведывательный беспилотник,
– написал Ким.
ВСУ сбили российский дрон над Николаевом / Фото Виталия Кима
Впоследствии в эфире национального телемарафона глава ОВА рассказал детали о российском беспилотнике. По словам Кима, сбили его около 09.45. Сам БПЛА достаточно новый. Ранее 2 дрона такого типа сбивали в Сирии и Турции. Тогда россияне от них открещивались. Сейчас украинские военные подробнее разбираются с беспилотником.
Кстати, ПВО сработало также в Баштанке. Что именно там сбили – неизвестно.
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Потери россиян на войне против Украины
Только за минувшие сутки, 12 июня, украинские военные ликвидировали по меньшей мере 150 российских оккупантов, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 дрона, 5 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. Больше техники и личного состава вражеское войско лишилось на Бахмутском направлении. Общие потери россиян на войне против Украины составляют:
- личного состава – около 32 300 человек,
- танков – 1 432 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 492 единиц,
- артиллерийских систем – 718 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 213 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,
- крылатых ракет – 125,
- кораблей и катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
Кстати, из-за обилия раненых россиянам приходится открывать новый полевой госпиталь. Его обустроят на территории Белгородской области.
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