Россияне запустили свой беспилотник, чтобы разведать ситуацию в регионе. Однако их план не удался.

Интересно Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч потерянных военных, - Зеленский

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал обломки сбитого российского дрона.

Сбитый над Николаевом разведывательный беспилотник,

– написал Ким.



ВСУ сбили российский дрон над Николаевом / Фото Виталия Кима

Впоследствии в эфире национального телемарафона глава ОВА рассказал детали о российском беспилотнике. По словам Кима, сбили его около 09.45. Сам БПЛА достаточно новый. Ранее 2 дрона такого типа сбивали в Сирии и Турции. Тогда россияне от них открещивались. Сейчас украинские военные подробнее разбираются с беспилотником.

Кстати, ПВО сработало также в Баштанке. Что именно там сбили – неизвестно.

Трудные бои в Северодонецке, ВСУ оттеснили из центра города: карта боевых действий по состоянию на 13 июня

Потери россиян на войне против Украины

Только за минувшие сутки, 12 июня, украинские военные ликвидировали по меньшей мере 150 российских оккупантов, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 дрона, 5 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами. Больше техники и личного состава вражеское войско лишилось на Бахмутском направлении. Общие потери россиян на войне против Украины составляют:

личного состава – около 32 300 человек,

танков – 1 432 единицы,

боевых бронированных машин – 3 492 единиц,

артиллерийских систем – 718 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

Кстати, из-за обилия раненых россиянам приходится открывать новый полевой госпиталь. Его обустроят на территории Белгородской области.

Это может вас заинтересовать – Воздушные силы поразили Су-34 кафиров на Харьковщине: видео