Об этом 24 каналу рассказал представитель Центра национального сопротивления. По его словам, оккупанты сейчас очень напуганы.

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Он объяснил, что когда враг находится три месяца не на своей земле, он постоянно испуган, крутится, потому что здесь его хотят убить.

"Морально-психологическое состояние такого войска очень низкое. И в нужный момент они просто сложат оружие и не будут сопротивляться нашему контрнаступлению", – считает эксперт.

Представитель Центра национального сопротивления рассказал яркий пример работы украинцев в северных регионах нашей страны. По его словам, когда большая техника колоннами заходила в города, местные жители делали интересные "методы воздействия" на захватчиков.

Были случаи, когда мужчины брали рюмку, водку и шли к российским военным. Говорили, что "вы нас "освобождаете", и говорили оккупантам, что рядом стоят несколько бригад ВСУ. Несколько таких историй, и оккупанты сами сливали топливо и отдавали местным, чтобы просто не продвигаться дальше. Они боялись идти в наступление,

– говорит он.

Такими устрашениями наши обычные граждане останавливали врагов. До сих пор делают это успешно.

Потери и низкий дух оккупантов

Российские военные терпят колоссальные потери на войне против Украины. Поэтому они массово отказываются вступать в бой с отважными украинскими защитниками.

Так, СБУ перехватила новый разговор российского оккупанта с женой. В нем боец жаловался, что его сослуживцы отказались воевать. Говорит, что только 1 из 10 оккупантов готов вступать в бой с ВСУ.

Только за минувшие сутки, 13 июня, украинские защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов. Общие потери врага за более чем 3 месяца войны составляют:

личного состава – 32 500 бойцов;

танков – 1 434;

боевых бронированных машин – 3 503;

артиллерийских систем – 721;

РСЗО – 229;

средства ПВО – 97;

самолетов – 213;,

вертолетов – 179;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 588;

крылатые ракеты – 125;

корабли/катера – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 473;

специальная техника – 54.

Интервью с спикером Центра национального сопротивления: смотрите видео