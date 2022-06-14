Воины нанесли точный танковый удар с закрытой огневой позиции по российским оккупантам. На фейсбук-странице Вооруженных Сил Украины было опубликовано эффектное видео.

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Украинские танкисты передают поздравления российским оккупантам. На видео точное попадание украинским танком из закрытой огневой позиции по вражескому блокпоста. Да держать наши защитники, вместе мы все выдержим, вместе победим подлого врага,

– отметили в ВСУ.

Смотрите видео мощного удара по русскому блокпоста:

Потери россиян на войне против Украины

Российские военные терпят в Украине колоссальные потери. Это их существенно деморализует и быстро выбивает желание воевать. Специалисты Службы безопасности Украины перехватили разговор российского оккупанта с женой. Боец рассказал, что с его батальона вступать в бой с украинскими защитниками согласились всего 30 солдат. То есть это означает, что из 10 захватчиков только 1 может решиться на бой.

Это и объясняет, почему россияне лишь издалека поражают позиции ВСУ, а в прямую атаку практически не идут.

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Добавим, что все время войны наши военные ликвидировали 33500 российских оккупантов. Кроме того, они уничтожили:

танков – 1434 единиц;

боевых бронированных машин – 3 503 единицы;

артиллерийских систем – 721 единица;

реактивных систем залпового огня – 229 единиц;

средства ПВО – 97 единиц;

самолетов – 213 единиц;

вертолетов – 179 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 единиц;

крылатые ракеты – 125 единиц;

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 473 единицы;

специальная техника – 54 единицы.

За сутки 13 июня ВСУ отправили на "концерт Кобзона" 200 вражеских бойцов. Также наши воины уничтожили российскую технику: 3 дрона, вертолет, 3 артиллерийские системы, 3 реактивные системы залпового огня, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами.

Заметим, что больше техники и личного состава россияне потеряли на Бахмутском направлении.

К теме смотрите видео о том, как в Украине прошла ночь на 14 июня: