Росія щодня втрачає своє "гарматне м'ясо". Зокрема, на Півдні. Трупів так багато, що їх у поневеченому стані звозять до Херсона. Про це повідомляють джерела 24 каналу у спецслужбах.

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Трупи ліквідованих російських військових просто скидають одне на одне.

Середня температура повітря у Херсоні цього тижня становить +25...+27 градусів. Тим часом відправляти вбитих окупантів додому для поховань не квапляться. Тому знищені загарбники гниють в українському Херсоні. Багатьох з них вже неможливо впізнати. У місті – багато мух та трупний сморід.

Окрім того, до Херсона тягач привіз збитий ворожий літак. За даними спецслужб, ворожа "пташка" була у настільки поганому стані, що крила довелося тягнути окремо.

Зауважте! Тим часом ще живим російським окупанти у Херсоні розповіли, що їх чекає далі. У місті з'явилися листівки з посланнями: "русскій, ми тебе перетворимо у фарш", "готуйся померти, Херсон – це Україна".

Лікарня у Новій Каховці – забита окупантами

У Новій Каховці лікарня – забита пораненими окупантами. Росії байдуже на своїх військових. У багатьох з них – поранення, які вже не сумісні з життям. Окупанти стікають кров'ю та вмирають у муках. Місцева спека – лише додає ворогам страждань. Замість тріумфу, на який розраховували окупанти, їх чекають чорні пакети та місця у все тих же камазах.

Тим часом Росія продовжує кидати своє "гарматне м'ясо" у бій. Щодня Генштаб ЗСУ повідомляє про втрати російських загарбників. Станом на 18 червня кількість вбитих окупантів становить 33 350.

У Мелітополі шукають холодильники

Російські окупанти у Мелітополі вже не знають, що робити з трупами. Хоча загарбники як справжні варвари переобладнали у морг місцевий м'ясокомбінат, місця для нових "двохсотих" бракує. Тому тепер росіяни шукають додаткові холодильники.

Мішки з рештками окупантів – у рефрижераторах УЗ

Сергій Лещенко – член наглядової ради УЗ – розповів, що у рефрижераторах Укрзалізниці станом на середину червня перебуває 107 мішків з рештками російських окупантів.

Однак це – вже прогрес. Ще нещодавно таких мішків було майже 300. Росії не потрібні свої вбиті та напіврозкладені військові.

Окрім того, країна-окупантка намагається приховати свої реальні втрати. Вбитих до Росії відправляють "дозовано". Дуже часто родичі окупантів отримують вже розкладені рештки ліквідованих.

Зауважте – нові втрати ворога станом на 18 червня: дивіться відео