За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у 20-х числах серпня російські загарбники заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли природною смертю. Таке рішення пов'язане з тим, що у моргах критично не вистачає місць навіть для самих російських окупантів.

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Всі холодильники у моргах на тимчасово непідконтрольній Києву частині Запорізької області вщент забиті тілами загарбників. Подекуди залишки російських солдат зберігають навіть не у холодильниках.

Тіла цивільних відправляють до Мелітополя

Родичі людей, які померли в окупації на Запоріжжі, вимушені везти тіла небіжчиків аж до Мелітополя. Стосується це мешканців Дніпрорудного, Малої та Великої Білозерок, Енергодару, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмаку та інших населених пунктів, які перебувають неподалік від лінії фронту.

та інших населених пунктів, які перебувають неподалік від лінії фронту. Така практика дуже ускладнила поховання всіх померлих українців. Адже до звичайних проблем, які виникають зі смертю родича, додалося ще неабияке ускладнення із логістикою.

Бо перевезти тіло до Мелітополя, сплатити лікарям за їх послуги та транспортувати небіжчика далі у рідне місто чи село для поховання складно та дорого. Крім того, перевезення померлих у спеку через купу блокпостів – достатньо складна процедура, яка, звісно, впливає і на збереження тіл, і на моральний стан рідних небіжчиків.

Звісно, існує й схема "обходу" заборони на прийом тіл цивільних у моргах на окупованому Запоріжжі. За хабарі, надані лікарям та безпосередньо окупантам, подекуди люди можуть домовитися, аби патологоанатоми прийняли небіжчиків у містах, де вони мешкали до смерті.

Росіяни зазнають шалених втрат

Попри те, що на Півдні немає масштабних боїв зі спробами прорвати лінію оборони, українські захисники та російські загарбники регулярно ведуть обстріли із застосуванням артилерії, авіації та РСЗВ. Удари бійців ЗСУ зазвичай є вкрай точними, а подекуди, якщо йдеться про ураження тилових об'єктів, – взагалі філігранними.

Застосування західних зразків артилерії, HIMARS та авіації по місцях масового розташування загарбників, по складах окупантів, призводить до чималих втрат у війську орди. Росіяни не встигають вивозити своїх загиблих із Херсонщини та Запоріжжя до Криму, спалюють рештки у костровищах та залишають їх у моргах по всьому власному тилу.

Саме із ефективними ударами пов'язаний наплив тіл загарбників у Запорізькій області – туди звозять "двохсотих", які безглуздо віддали своє життя за ідеї путіна на Херсонщині. Крім того, подекуди лікарні на Запоріжжі приймають поранених зі всього Півдня, однак більшість окупантів – не виживають.