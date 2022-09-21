Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 21 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ.

Важливо Ракетний удар по Харкову, шалені втрати на Півдні: основне за 210 день війни

Ворог намагається перегрупувати свої війська та постійно обстрілює позиції наших захисників вздовж лінії зіткнення. За минулу добу противник завдав:

8 ракетних та 35 авіаційних ударів,

понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов'янську ТЕС.

Яка ситуація у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області;

– в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка.

Що відбувається на Донбасі

Крім того, противник вів вогонь:

на Краматорському напрямку – Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

– Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка та Нью-Йорк;

– Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське.

Яка обстановка на Півдні

Неспокійно було і на Півдні, зокрема:

на Запорізькому напрямку – Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне;

– Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне; на Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.

Досягнення наших бійців

Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня підтверджено ураження місця зосередження особового складу:

у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб;

у Мелітопольському районі – складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців;

у районі населеного пункту Кам'янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ.

Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Протягом минулої доби українська авіація завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підрозділи протиповітряної оборони знищили:

СУ-25,

4 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об'єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

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