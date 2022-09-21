Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 21 сентября доложили в Генштабе ВСУ.

Важно Ракетный удар по Харькову, безумные потери на Юге: основное за 210 день войны

Враг пытается перегруппировать свои войска и постоянно обстреливает позиции наших защитников по линии столкновения. За минувшие сутки противник нанес:

8 ракетных и 35 авиационных ударов,

более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС.

Какая ситуация в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

– в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка.

Что происходит на Донбассе

Кроме того, противник вел огонь:

на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздоловка, Александровка и Григоровка;

– Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздоловка, Александровка и Григоровка; на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

– Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское.

Какая обстановка на Юге

Неспокойно было и на Юге, в частности:

в Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Червоное;

– Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Червоное; на Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

Достижения наших бойцов

Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября подтверждено поражение места сосредоточения личного состава:

в Пологовском районе, численностью более 20 человек;

в Мелитопольском районе – склад боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих;

в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.

Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла более 20 ударов по враждебным позициям. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили:

СУ-25,

4 БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери врага уточняются.

Это интересно – Политический эксперт заявил, что военная мощь армии путина сильно проседает: видео