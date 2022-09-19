Росіяни зосереджують сили на спробах повної окупації Донецької області. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 19 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти хочуть зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Тому вони обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповують свої підрозділи та вводять резерви. Також ворог здійснює повітряну розвідку.

Ворог хоче окупувати всю Донецьку область: карта

Обстріли цивільної інфраструктури

Росіяни продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За добу противник завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Мовиться про Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

У Генштабі попередили про загрозу авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на фронті: карта

По всій лінії фронту – теж обстріли

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. На інших напрямках росіяни здійснюють обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – окупанти гатили в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам'янка та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.

На Південнобузькому напрямку росіяни теж обстрілювали всю лінію зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Наприклад, Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

На Півдні – обстріли по всій лінії зіткнення: карта

ЗСУ відбивають атаки загарбників

За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки противника в районах Миколаївки Другої, Веселої Долини та Бахмута.

Наша авіація завдала 21 удар. Уразили 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія накрили вогнем 14 ворожих об’єктів. Наприклад, 6 пунктів управління, 3 опорних пункти і район зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

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