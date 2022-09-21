Як відомо, раніше Комітет нацбезпеки і оборони у першому читанні схвалив цей законопроєкт.

Важливо Ще одну категорію військових в Україні звільнили від служби

Члени комітету вирішили, попри те, що це питання в першу чергу стосується наказів Міністерства оборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Але водночас для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Зверніть увагу! З 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за згодою.

З 1 жовтня жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. У зв'язку з цим поширилася думка про можливу заборону на виїзд за кордон. Маляр наголосила, що жодних обмежень не передбачено.

Що цьому передувало

Ще наприкінці 2021 року в Україні створили перелік спеціальностей та професій жінок, які повинні стати на облік військовозобов'язаних. Жінки були повинні протягом 2022 року написати відповідну заяву та надати пакет документів. Однак на цьому тлі розгорівся чималий скандал. Ще тоді Маляр пояснила, що ніхто не забиратиме жінок до армії.

Це не мобілізація та не військовий призов. Мовиться лише про оновлення системи військового обліку,

– підкреслила вона.

Більше про це – жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою: дивитись відео