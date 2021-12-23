Чому виникла необхідність розширити кількість військовозобов'язаних жінок, що зміниться для українок та як стати на військовий облік – розповідаємо далі.

Важливо В Міноборони пояснили, чому збільшили спеціальності, які зобов'язують жінок стати на облік

Військовий облік для жінок: що змінилося

17 грудня 2021 року набув чинності перелік спеціальностей та професій, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов'язаних. Цей перелік затверджений наказом Міноборони ще від 11 жовтня 2021 року. Він охоплює сотні спеціальностей та професій.

У тексті документу мовиться, що військовозобов'язаними є жінки ти професій, які представлені у переліку і придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Для жінок граничний вік – 60 років.

Довідка. Відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу, військовозобов'язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Таких жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Натомість у мирний час вони можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

Перелік військовозобов'язаних спеціальностей

Стати на військовий облік буде обов'язково для:

журналісток,

операторок,

піарниць,

видавчинь,

бібліотекарок,

перекладачок,

медиків та ветеринарок,

аналітикинь,

фінансисток,

науковиць,

менеджерок різного профілю.

Яке покарання буде для тих, хто не стане на облік Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік. Також, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Порушення норм каратиметься штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко вказує:

якщо жінка-працівниця не стане на облік, то сплачуватиме штраф 850 – 1700 гривень,

а її керівник на роботі – 5100 – 8500 гривень.

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Чому збільшили кількість військовозобов'язаних жінок

Міністерство оборони України на тлі напруження на кордоні з Україною готується до найгіршого розвитку подій. Мовиться про широкомасштабний наступ російських військ на Україну.

Ми не знаємо, чим ця ситуація завершиться, коли до наших кордонів стягуються війська Росії, там дуже великі сили. Ми не знаємо, що це – торгівля ситуацією, виманювання якихось собі преференцій або це дійсно загроза,

– зауважила радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова "Громадському радіо".

За її словами, цьому переліку не приділяли уваги, але це ті спеціальності, що був і раніше.

Що відомо про ситуацію на кордоні Наприкінці жовтня американські ЗМІ писали, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у Європі та США. В українській розвідці заявили, що Кремль може Наприкінці жовтня американські ЗМІ писали, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у Європі та США. В українській розвідці заявили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року , взявши Україну в "кільце". Днями секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що біля наших кордонів перебувають 122 тисячі російських військових.

Як стати на військовий облік та які документи потрібні

Щоб стати на військовий облік, потрібно підготувати низку документів:

заяву про взяття на військовий облік,

паспорт,

ідентифікаційний код,

військово-обліковий документ,

свідоцтво про народження дітей, якщо є.

Якою саме буде процедура взяття на облік та у які терміни жінки мають отримати новий статус, міноборони обіцяє роз'яснити додатково.

Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, – щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік,

– сказала Воронкова.

Відповідно до закону, дані про військовозобов'язаних вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Веденням реєстрів займаються:

територіальні центри комплектування,

соціальної підтримки за місцем проживання військовозобов'язаних.

Але, відповідно до нового закону про декларування місця проживання, встати на облік можна також там, де людина задекларує своє фактичне місце проживання, а не реєстрації.

З чоловічого досвіду це виглядає наступним чином:

Потрібно з'явитися у центр комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (цю інформацію можна нагуглити або спитати у будь-якого чоловіка зі свого будинку, двору, району міста). При собі мати документи, які посвідчують особу. Там видадуть направлення на медогляд, який потрібно буде пройти за вказаною адресою (деколи в самому терцентрі, деколи в іншій установі – де як). Окрім медогляду потрібно буде зробити рентген легенів і серця, здати загальні аналізи (кров, сеча), а також взяти довідки в нарколога і психіатра. З медичним висновком потрібно буде знову з'явитися в центр комплектування та соціальної підтримки, де, власне, і поставлять на облік та видадуть відповідний документ.

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