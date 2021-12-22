Мовиться про війська Росії біля українського кордону. Про це розповіли в ефірі радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.
До теми Міноборони суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік
У міноборони пояснили, чому збільшили кількість військовозобов'язаних жінок
Це просто те, що було зроблено (розширення переліку спеціальностей – 24 канал), щоб у разі мобілізації, у разі настання військових дій і військового положення, ці люди могли бути мобілізовані та бути корисними у військах. Це просто потихеньку, про всяк випадок, готуємося до найгіршого розвитку подій,
– розповіла Наталія Воронкова.
У Міноборони пояснили також: "Зараз дуже дивна ситуація на кордоні з Україною. Ми не знаємо, чим ця ситуація завершиться, коли до наших кордонів стягуються війська Росії, там дуже великі сили. Ми не знаємо, що це – торгівля ситуацією, виманювання якихось собі преференцій або це дійсно загроза".
За словами радниці, у переліку зазначені спеціальності, що споріднені до військових спеціальностей. Вона пояснила, що цьому переліку не приділяли уваги, але це ті спеціальності, що був і раніше.
"Він стосується не лише жінок, але й чоловіків. Можливо трошки цей перелік зараз був розширений і якісь спеціальності більш затребувані у військах, тому перелік трохи змінили. Проте в цілому він залишився, яким він і був", – розповіла речниця заступника міністра оборони.
Коротко про збільшення переліку військовозобов'язаних спеціальностей
- 17 грудня набули чинності нові норми, згідно з якими Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік.
- Саме тому стати на військовий облік тепер деяким жінкам обов'язково. Зокрема мовиться про випадки, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.
- Мовиться про медійників та комунікаційників усіх категорій: журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок тощо. А також медиків, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного профілю, та ветеринарок.
- Директори, де працюють жінки, мають проконтролювати, щоб вони встали на військовий облік.
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