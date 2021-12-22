Мовиться про війська Росії біля українського кордону. Про це розповіли в ефірі радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

До теми Міноборони суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік

У міноборони пояснили, чому збільшили кількість військовозобов'язаних жінок

Це просто те, що було зроблено (розширення переліку спеціальностей – 24 канал), щоб у разі мобілізації, у разі настання військових дій і військового положення, ці люди могли бути мобілізовані та бути корисними у військах. Це просто потихеньку, про всяк випадок, готуємося до найгіршого розвитку подій,

– розповіла Наталія Воронкова.

У Міноборони пояснили також: "Зараз дуже дивна ситуація на кордоні з Україною. Ми не знаємо, чим ця ситуація завершиться, коли до наших кордонів стягуються війська Росії, там дуже великі сили. Ми не знаємо, що це – торгівля ситуацією, виманювання якихось собі преференцій або це дійсно загроза".

За словами радниці, у переліку зазначені спеціальності, що споріднені до військових спеціальностей. Вона пояснила, що цьому переліку не приділяли уваги, але це ті спеціальності, що був і раніше.

"Він стосується не лише жінок, але й чоловіків. Можливо трошки цей перелік зараз був розширений і якісь спеціальності більш затребувані у військах, тому перелік трохи змінили. Проте в цілому він залишився, яким він і був", – розповіла речниця заступника міністра оборони.

Коротко про збільшення переліку військовозобов'язаних спеціальностей

17 грудня набули чинності нові норми, згідно з якими Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік.

Саме тому стати на військовий облік тепер деяким жінкам обов'язково. Зокрема мовиться про випадки, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Мовиться про медійників та комунікаційників усіх категорій: журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок тощо. А також медиків, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного профілю, та ветеринарок.

Директори, де працюють жінки, мають проконтролювати, щоб вони встали на військовий облік.

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