Таким чином стати на військовий облік тепер є обов'язок, а не право українських жінок. За умови, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

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Перелік професій

Мовиться про медійників та комунікаційників усіх категорій. Наприклад, журналісток, операторок, піарниць, видавчинь, бібліотекарок, перекладачок тощо.

Також це стосується медиків, аналітикинь, фінансисток, науковиць, менеджерок різного профілю, ветеринарок.

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