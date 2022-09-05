Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа. Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що не матимуть змоги покинути Україну лише ті жінки, які стали на військовий облік. Однак він в Україні є винятково добровільним.

Важливо Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок: пояснення юриста

Члени комітету вирішили, попри те, що це питання в першу чергу стосується наказів Міністерства оборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.

Нардепка Мар'яна Безугла зазначила, що на засіданні Комітету ВРУ була гаряча дискусія. Водночас члени комітету змогли дійти згоди у декількох питаннях, зокрема Міноборони зазначило, що дата 1 жовтня 2022 у будь-якому випадку буде змінена.

Сама ж Безугла відмовилась брати участь в голосуванні, адже питання гендерної рівності, за її словами, це не тільки про рівні права і можливості, а й обов'язки.

"Поділу громадян не має бути. Якщо впроваджувати добровільний облік, то для жінок і чоловіків", – сказала нардепка.

Що цьому передувало

Зауважимо, що 3 червня Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.

Міноборони розробило законопроєкт щодо скорочення переліку спеціальностей жінок, які підпадають під військовий облік. Річ у тім, що зараз немає гострої потреби у мобілізації жінок. Однак Маляр підкреслила, що залишається потреба у фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Тому, у разі ухвалення змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби,

– розповіла заступниця міністра.

Політикиня вкотре нагадала, що мовиться тільки про добровільний військовий облік. З 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила, лише за її згодою.