Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа. Заместитель Министра обороны Анна Маляр пояснила, что не смогут покинуть Украину только те женщины, которые стали на воинский учет. Однако он в Украине исключительно добровольный.

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Члены комитета решили, несмотря на то, что этот вопрос, в первую очередь, касается приказов Министерства обороны, а не закона, поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений.

Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что на заседании Комитета ВРУ была горячая дискуссия. В то же время члены комитета смогли прийти к согласию по нескольким вопросам, в частности Минобороны отметило, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена.

Сама же Безуглая отказалась участвовать в голосовании, ведь вопрос гендерного равенства, по ее словам, это не только об равных правах и возможностях, но и обязанностях.

"Разделения граждан не должно быть. Если внедрять добровольный учет, то для женщин и мужчин", – сказала нардеп.

Что этому предшествовало

Отметим, что 3 июня Кабмин отменил постановление от 1994 года о перечне специальностей, по которым женщин могут взять на воинский учет.

Минобороны разработало законопроект о сокращении перечня специальностей женщин, подпадающих под воинский учет. Дело в том, что сейчас нет острой потребности в мобилизации женщин. Однако Маляр подчеркнула, что остается потребность в специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности,

– рассказала заместитель министра.

Политик в очередной раз напомнила, что речь идет только о добровольном воинском учете. С 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только с ее согласия.