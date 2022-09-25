Розглянемо порядок вручення повісток у відповідності до законодавства та пояснимо, що робити при врученні повістки та головне, як перевірити, чи правильно вона заповнена.

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Порядок вручення повістки

Насамперед треба з'ясувати посади та повноваження тих, хто намагається її вручити.

Представники поліції, ЗСУ, тероборони не мають права виписувати повістки. Вони можуть лише супроводжувати уповноважених осіб при врученні повісток, перевіряти документи.

Уповноваженими на вручення повістки є: органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату).

Далі потрібно перевірити, чи правильно оформлена повістка – для цього уважно прочитати її та перевірити всі вказані дані.

За необхідності можна перевірити в інтернеті прізвище керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Які дані повинні бути у повістці

У повістці мають бути вказані прізвище, ім'я та по батькові мобілізованого, його адреса.

При цьому військова спеціальність, зазначена у повістці, повинна збігатися зі спеціальністю, вказаною у військовому квитку.

Має бути вказаний вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу).

Також у повістці повинні бути зазначені: дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі.

Повістка має бути скріплена печаткою та завірена підписом військового комісара.

Зверніть увагу. На наявність оригінальної печатки районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки, штампи на кшталт "Для довідок" вважаються недійсними.

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