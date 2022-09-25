Рассмотрим порядок вручения повесток в соответствии с законодательством и объясним, что делать при вручении повестки и главное, как проверить, правильно ли она заполнена.
В каких случаях украинцы могут отказаться от повестки: объяснение юриста
Порядок вручения повестки
Прежде всего, нужно выяснить должности и полномочия тех, кто пытается ее вручить.
Представители полиции, ВСУ, терробороны не имеют права выписывать повестки. Они могут сопровождать уполномоченных лиц при вручении повесток, проверять документы.
Далее нужно проверить, правильно ли оформлена повестка – для этого внимательно прочесть ее и проверить все указанные данные.
При необходимости можно проверить в Интернете фамилию руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Какие данные должны быть в повестке
В повестке должны быть указаны фамилия, имя и отчество мобилизованного, его адрес.
При этом военная специальность, указанная в повестке, должна совпадать со специальностью, указанной в военном билете.
Должен быть указан вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу).
Также в повестке должны быть указаны дата, время, адрес места прибытия и перечень документов, которые человек должен иметь при себе.
Повестка должна быть скреплена печатью и заверена подписью военного комиссара.
Тема – Вениславский рассказал, что означает бронирование военнообязанных: смотрите видео