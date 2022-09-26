Оформить отсрочку от мобилизации могут определенные категории мужчин. Однако важно понимать, что отсрочка от призыва не выдается один раз и на всю жизнь.
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Какие временные ограничения отсрочки от мобилизации
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", продолжительность предоставления отсрочки зависит от условий, при которых она выдавалась.
Например, если у военнообязанного мужчины жена является лицом с инвалидностью, отсрочка будет действовать до тех пор, пока они состоят в браке. Или до окончания признания ее человеком с инвалидностью, если группа выдавалась временно.
Однако даже в таких ситуациях представители территориальных центров комплектации (бывшие военкоматы – 24 канал) могут регулярно вызывать военнообязанное лицо для уточнения информации.
Отсрочка от службы по состоянию здоровья
Если отсрочку военнообязанный получает из-за проблем со здоровьем, то ее нужно продлевать каждые 6 месяцев. То есть, каждые 6 месяцев нужно появляться в ТЦК и проходить повторную медицинскую комиссию.
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Напомним, адвокат Ростислав Кравец объяснил, кто может получить отсрочку от мобилизации.
Кроме того, юрист Дарья Тарасенко сообщала, что повестку могут получить все военнообязанные, в том числе даже те, которые имеют отсрочку. Однако это не значит, что их сразу заберут в армию.
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