Юрист Дарья Тарасенко прокомментировала мобилизацию по всей территории Украины. Она заявила, что повестки могут получить абсолютно все военнообязанные.
Читайте также В Бурятии повестки получают даже покойники, а учителя разносят их по ночам
Отсрочка не является броней от получения повестки
Многие мужчины с начала полномасштабного наступления оформили отсрочку от военной службы. Также многие руководители предприятий "забронировали" своих работников от призыва в Вооруженные Силы. Однако наличие "брони" не гарантирует, что человек не может получить повестки.
Повестка может прийти любому, ведь это не значит, что вас сразу же заберут воевать. В общем, стоит помнить, что государство, скорее всего, не знает ничего о ваших обстоятельствах. И чтобы воспользоваться правом на отсрочку, необходимо сообщить об этих обстоятельствах и предоставить документы,
– отметила юрист.
Виды бронирований
По словам юристки существует 2 вида бронирований:
- первый вид – по мобилизационному заданию. Если оно есть у работодателя, он может забронировать своих работников.
- Второй вид – бронирование по облегченному постановлению правительства. В нем отмечается, что забронировать своих работников могут работодатели, которые помогают ВСУ, другие военные формирования и население;
Кто еще может получить отсрочку от мобилизации
Есть определенные группы военнообязанных мужчин, которые могут на время отсрочить призыв в ряды ВСУ:
- мужчины с инвалидностью;
- родители 3 несовершеннолетних детей;
- родители-одиночки;
- отец ребенка с инвалидностью;
- опекуны людей с инвалидностью;
- студенты, аспиранты и научные работники;
- непригодные по состоянию здоровья;
- близкие родственники пропавших без вести военных;
- родители усыновленных детей.
Читайте также Кого в Мариуполе россияне будут принудительно мобилизовать в первую очередь
Напомним, 24 канал писал о том, каким должен быть алгоритм действий при вручении повесток.
Достойно внимания – ВСУ передали горячий привет оккупантам от 24 канала: смотрите видео