Юрист Дарья Тарасенко прокомментировала мобилизацию по всей территории Украины. Она заявила, что повестки могут получить абсолютно все военнообязанные.

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Отсрочка не является броней от получения повестки

Многие мужчины с начала полномасштабного наступления оформили отсрочку от военной службы. Также многие руководители предприятий "забронировали" своих работников от призыва в Вооруженные Силы. Однако наличие "брони" не гарантирует, что человек не может получить повестки.

Повестка может прийти любому, ведь это не значит, что вас сразу же заберут воевать. В общем, стоит помнить, что государство, скорее всего, не знает ничего о ваших обстоятельствах. И чтобы воспользоваться правом на отсрочку, необходимо сообщить об этих обстоятельствах и предоставить документы,

– отметила юрист.

Виды бронирований

По словам юристки существует 2 вида бронирований:

первый вид – по мобилизационному заданию. Если оно есть у работодателя, он может забронировать своих работников.

– по мобилизационному заданию. Если оно есть у работодателя, он может забронировать своих работников. Второй вид – бронирование по облегченному постановлению правительства. В нем отмечается, что забронировать своих работников могут работодатели, которые помогают ВСУ, другие военные формирования и население;

Важно! Независимо от вида бронирования оно осуществляется на определенный период. Когда отсрочка истекает, ее нужно продлить.

Кто еще может получить отсрочку от мобилизации

Есть определенные группы военнообязанных мужчин, которые могут на время отсрочить призыв в ряды ВСУ:

мужчины с инвалидностью;

родители 3 несовершеннолетних детей;

родители-одиночки;

отец ребенка с инвалидностью;

опекуны людей с инвалидностью;

студенты, аспиранты и научные работники;

непригодные по состоянию здоровья;

близкие родственники пропавших без вести военных;

родители усыновленных детей.

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Напомним, 24 канал писал о том, каким должен быть алгоритм действий при вручении повесток.

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