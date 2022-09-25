Юристка Дар'я Тарасенко прокоментувала мобілізацію по всій території Україні. Вона заявила, що повістки можуть отримати абсолютно всі військовозобов’язані.
Читайте також У Бурятії повістки отримують навіть покійники, а вчителі розносять їх по ночах
Відтермінування не є бронею від отримання повістки
Багато хто з чоловіків від початку повномасштабного наступу оформив відтермінування від військової служби. Також багато керівників підприємств "забронювали" своїх працівників від призову в Збройні Сили. Однак наявність "броні" не гарантує, що людина не може отримати повістки.
Повістка може прийти будь-кому, адже це не означає, що вас одразу заберуть воювати. Загалом варто пам'ятати, що держава, скоріш за все, не знає нічого про ваші обставини. І щоб скористатись правом на відтермінування, необхідно повідомити про ці обставини й надати документи,
– зазначила юристка.
Види бронювань
За словами юристки існує 2 види бронювань:
- перший вид – за мобілізаційним завданням. Якщо воно є у роботодавця, тоді він може забронювати своїх працівників.
- Другий вид – бронювання за полегшеною постановою уряду. У ній зазначається, що забронювати своїх працівників можуть роботодавці, які допомагають ЗСУ, інші військові формування та населення;
Хто ще може отримати відтермінування від мобілізації
Є певні групи військовозобов'язаних чоловіків, які можуть на певний час відтермінувати призов у лави ЗСУ:
- чоловіки з інвалідністю;
- батьки 3 неповнолітніх дітей;
- батьки-одинаки;
- батько дитини з інвалідністю;
- опікуни людей з інвалідністю;
- студенти, аспіранти та наукові працівники;
- непридатні за станом здоров'я;
- близькі родичі зниклих безвісти військових;
- батьки всиновлених дітей.
Читайте також "База наповнена": кого у Маріуполі росіяни примусово мобілізовуватимуть насамперед
Нагадаємо, 24 канал писав про те, яким має бути алгоритм дій під час вручення повісток.
Варте уваги – ЗСУ передали палкий привіт окупантам від 24 каналу: дивіться відео