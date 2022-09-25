Юристка Дар'я Тарасенко прокоментувала мобілізацію по всій території Україні. Вона заявила, що повістки можуть отримати абсолютно всі військовозобов’язані.

Читайте також У Бурятії повістки отримують навіть покійники, а вчителі розносять їх по ночах

Відтермінування не є бронею від отримання повістки

Багато хто з чоловіків від початку повномасштабного наступу оформив відтермінування від військової служби. Також багато керівників підприємств "забронювали" своїх працівників від призову в Збройні Сили. Однак наявність "броні" не гарантує, що людина не може отримати повістки.

Повістка може прийти будь-кому, адже це не означає, що вас одразу заберуть воювати. Загалом варто пам'ятати, що держава, скоріш за все, не знає нічого про ваші обставини. І щоб скористатись правом на відтермінування, необхідно повідомити про ці обставини й надати документи,

– зазначила юристка.

Види бронювань

За словами юристки існує 2 види бронювань:

перший вид – за мобілізаційним завданням. Якщо воно є у роботодавця, тоді він може забронювати своїх працівників.

– за мобілізаційним завданням. Якщо воно є у роботодавця, тоді він може забронювати своїх працівників. Другий вид – бронювання за полегшеною постановою уряду. У ній зазначається, що забронювати своїх працівників можуть роботодавці, які допомагають ЗСУ, інші військові формування та населення;

Важливо! Незалежно від виду бронювання, воно здійснюється на певний період. Коли відтермінування закінчується, його потрібно продовжити.

Хто ще може отримати відтермінування від мобілізації

Є певні групи військовозобов'язаних чоловіків, які можуть на певний час відтермінувати призов у лави ЗСУ:

чоловіки з інвалідністю;

батьки 3 неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

батько дитини з інвалідністю;

опікуни людей з інвалідністю;

студенти, аспіранти та наукові працівники;

непридатні за станом здоров'я;

близькі родичі зниклих безвісти військових;

батьки всиновлених дітей.

Читайте також "База наповнена": кого у Маріуполі росіяни примусово мобілізовуватимуть насамперед

Нагадаємо, 24 канал писав про те, яким має бути алгоритм дій під час вручення повісток.

Варте уваги – ЗСУ передали палкий привіт окупантам від 24 каналу: дивіться відео