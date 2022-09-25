Насамперед юристи відзначили, що потрібно перевіряти правильність заповнення повістки. І лише після цього ставити свій підпис.

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Що потрібно брати з собою у військкомат

Юристка Лідія Карплюк зазначила, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату у визначені терміни. Для цього потрібно взяти із собою:

документ, що засвідчує особу,

військовий квиток,

документи про стан здоров'я, сімейний стан, навчання,

будь-який інший документ, який засвідчує право на відстрочку (якщо такий є).

Водночас адвокатка Катерина Аніщенко радить не панікувати у випадку вручення повістки, а ознайомитися з її змістом, перш ніж підписати. У ній повинні бути наступні дані:

прізвище, ім'я та по батькові людини, якій вручають повістку;

місце роботи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування чи призов на військову службу);

дата, час і адреса – коли і куди потрібно з'явитися;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.

У разі, якщо ви виявили, що повістка невірно заповнена, не поспішайте підписувати її. Перед підписом слід зазначити, що вона складена з порушеннями. Окремого поля для цього в порядку немає, але можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату і підпис. Вкажіть про всі недоліки й лише потім ставте свій підпис,

– наголосила адвокатка.

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