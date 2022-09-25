Насамперед юристи відзначили, що потрібно перевіряти правильність заповнення повістки. І лише після цього ставити свій підпис.
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Що потрібно брати з собою у військкомат
Юристка Лідія Карплюк зазначила, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату у визначені терміни. Для цього потрібно взяти із собою:
- документ, що засвідчує особу,
- військовий квиток,
- документи про стан здоров'я, сімейний стан, навчання,
- будь-який інший документ, який засвідчує право на відстрочку (якщо такий є).
Водночас адвокатка Катерина Аніщенко радить не панікувати у випадку вручення повістки, а ознайомитися з її змістом, перш ніж підписати. У ній повинні бути наступні дані:
- прізвище, ім'я та по батькові людини, якій вручають повістку;
- місце роботи;
- вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування чи призов на військову службу);
- дата, час і адреса – коли і куди потрібно з'явитися;
- назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.
У разі, якщо ви виявили, що повістка невірно заповнена, не поспішайте підписувати її. Перед підписом слід зазначити, що вона складена з порушеннями. Окремого поля для цього в порядку немає, але можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату і підпис. Вкажіть про всі недоліки й лише потім ставте свій підпис,
– наголосила адвокатка.
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