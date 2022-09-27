Адвокат Ростислав Кравец, глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов", глава АО "Кравец и партнеры" рассказал, кто имеет право проходить военную службу по месту жительства.

Какие льготы имеют мобилизованные на военную службу

О каких категориях лиц речь

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые категории лиц могут проходить военную службу только добровольно по собственному желанию и месту жительства.

К ним относятся:

люди с инвалидностью,

многодетные родители,

или имеющие детей-инвалидов.

Впрочем, чаще всего этого не придерживаются, отметил юрист. Например, такой человек, прописанный во Львовской области, воюет под Славянском в Донецкой области.

Что делать, если отправили в другую область

Если у человека есть такое желание, он может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован. И его должны перевести,

– отметил Кравец.

Последние новости о мобилизации в Украине

Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию из-за объявления мобилизации врагом. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, что нашему государству удалось создать необходимые резервы. Это стало возможным благодаря системе территориальной обороны.

Советник ОП Алексей Арестович отметил, что ряды украинской армии могут пополнить более 5 миллионов человек. Однако это произойдет только в том случае, когда в Вооруженных Силах Украины будут испытывать дефицит людей.

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