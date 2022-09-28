В ефірі 24 каналу військовий ЗСУ та командир відділення в 68 окремій єгерській бригаді Павло Вишебаба повідомив, що їм вже видали зимовий одяг, а також забезпечили буржуйками та дровами. Проте це стосується їх бригади, яка ситуація по всій лінії фронту – йому невідомо.
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"Я сподіваюся, що в усіх бригадах так само або на етапі впровадження всього цього. Те, що я бачу, – 68 бригада, яка на Східному напрямку, до зими вже готова. Я не бачу проблем", – розповів Павло Вишебаба.
Кажете, що тяжка зима буде, але, що може бути тяжче, ніж те що ми вже пережили? Тепер тільки до перемоги. Тим більше відкрилося друге дихання з контрнаступом,
– зазначив військовий.
"Ми всі були абсолютно впевнені в тому, наскільки ефективно вміємо вести оборонні дії. Але багато військових експертів, включно із закордонними, сумнівалися, чи вміють Збройні Сили атакувати", – акцентував Павло Вишебаба.
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За його словами, хлопці-герої на Харківщині показали, як вміємо атакувати, як вміємо нестандартно діяти. Все це вселило додаткову впевненість.
Він додав, що зараз чекає наказу й нового геніального та блискучого плану від українського командування.
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