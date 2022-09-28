В ефірі 24 каналу військовий ЗСУ та командир відділення в 68 окремій єгерській бригаді Павло Вишебаба повідомив, що їм вже видали зимовий одяг, а також забезпечили буржуйками та дровами. Проте це стосується їх бригади, яка ситуація по всій лінії фронту – йому невідомо.

Важливо ЗСУ на Харківщині звільнили найбільше селище в Україні: де воно розташоване

"Я сподіваюся, що в усіх бригадах так само або на етапі впровадження всього цього. Те, що я бачу, – 68 бригада, яка на Східному напрямку, до зими вже готова. Я не бачу проблем", – розповів Павло Вишебаба.

Кажете, що тяжка зима буде, але, що може бути тяжче, ніж те що ми вже пережили? Тепер тільки до перемоги. Тим більше відкрилося друге дихання з контрнаступом,

– зазначив військовий.

"Ми всі були абсолютно впевнені в тому, наскільки ефективно вміємо вести оборонні дії. Але багато військових експертів, включно із закордонними, сумнівалися, чи вміють Збройні Сили атакувати", – акцентував Павло Вишебаба.

Дивіться відео: військовий ЗСУ про ситуацію на фронті та російську мобілізацію

За його словами, хлопці-герої на Харківщині показали, як вміємо атакувати, як вміємо нестандартно діяти. Все це вселило додаткову впевненість.

Він додав, що зараз чекає наказу й нового геніального та блискучого плану від українського командування.

Останні новини щодо ЗСУ

ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем Південь України. Ворогам не вдається досягти успіху та покращити свої позиції. За добу вони завдали 144 удари по противнику.

Збройні Сили України продовжують звільняти населені пункти від російських загарбників. 27 вересня наші воїни деокупували Новоселівку, що на Донеччині.

До теми – Ексклюзивні кадри роботи авіації та піхоти на Півдні: дивіться відео