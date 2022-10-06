Про розмову повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, переговори відбулися у телефонному режимі.
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Залужний заявив, що ситуація на фронті повністю контрольована
Залужний розповів, що разом з Міллі проаналізував наступальну та оборонну операції Збройних Сил України. Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, "ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом".
Окрім того, Залужний повідомив, що "звірив годинники" з Міллі щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою.
Зазначимо, що Залужний та Міллі також провели переговори 2 жовтня. Тоді головнокомандувач ЗСУ розповів, що обговорив з Міллі питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.
Раніше Залужний поговорив телефоном із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Успіхи ЗСУ на фронті
- Українські воїни проводять наступ на декількох напрямках, серед яких Херсонській та Харківський. 4 жовтня повідомлялося, що ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку відразу 9 населених пунктів. У Міноборони офіційно підтвердили звільнення селища Давидів Брід.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк інформувала, що ЗСУ закріпились у 8 населених пунктах Херсонщини. Місцями наші воїни просунулися на 10 – 20 кілометрів.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що з жовтня наші захисники звільнили 29 населених пунктів на Херсонському напрямку. Водночас противник завдяки резервам намагається контратакувати.
- 4 жовтня повідомлялося, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку.
- Також нашим воїнам вдалося звільнити від окупантів понад 2 тисяч квадратних кілометрів Слобожанщини. ЗСУ взяли під контроль 93 населені пункти.
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