Про розмову повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, переговори відбулися у телефонному режимі.

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Залужний заявив, що ситуація на фронті повністю контрольована

Залужний розповів, що разом з Міллі проаналізував наступальну та оборонну операції Збройних Сил України. Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, "ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом".

Окрім того, Залужний повідомив, що "звірив годинники" з Міллі щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою.

Зазначимо, що Залужний та Міллі також провели переговори 2 жовтня. Тоді головнокомандувач ЗСУ розповів, що обговорив з Міллі питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.

Раніше Залужний поговорив телефоном із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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