Про результати розмови повідомив Валерій Залужний. Головнокомандувач ЗСУ розповів, що обговорив з Марком Міллі "питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії".

Варте уваги Журнал Time присвятив обкладинку й статтю Валерію Залужному

Залужний і Міллі обговорили забезпечення потреб Сил оборони України

Валерій Залужний висловив подяку американця за послідовну і непохитну підтримку України.

Щиро вдячний всьому американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи,

– повідомив Залужний.

Зазначимо, що 29 вересня Валерій Залужний поговорив телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Залужний та Каволі поговорили про оперативну обстановку, подальші плани та потреби в озброєнні. Також Залужний поділився з генералом своїм баченням Генштабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію у Росії.

Військова допомога США

1 жовтня стало відомо, що президент США Джозеф Байден підписав закон, який включає 12-мільярдну підтримку для України. Перед цим його остаточно схвалив Конгрес США.

Також 28 вересня Пентагон повідомив, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на 1,1 мільярда доларів. У пакет допомоги увійдуть нові HIMARS і безпілотники. Однак цей пакет допомоги довгостроковий, тому передача систем HIMARS може зайняти декілька років.

За даними ЗМІ, Білий дім до кінця року надасть Україні 4,5 мільярда доларів грошової підтримки. Адміністрація Джо Байдена погодила виділення мільярдів доларів на допомогу Україні та закликала країни ЄС робити більше.

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